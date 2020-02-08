فان دايك يرفض عرض يوفنتوس الخيالي ويُقرر البقاء مع ليفربول

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الهولندي فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول الإنجليزي قد حسم كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية رحيله عن جدران قلعة أنفيلد رود عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكدت صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية أن فيرجيل فان دايك قد تلقى عرضاً خيالياً من نادي يوفنتوس الإيطالي في الأيام الماضية، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل 150 مليون يورو.

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وأشارت إلى أن المدافع الهولندي رفض ذلك العرض المغري مباشرة وأخطر مسؤولي النادي الإيطالي بذلك الأمر، بسبب رغبته الكبيرة في البقاء مع ليفربول في السنوات القادمة وربما حتى نهاية مسيرته الرياضية.

وشددت الصحيفة أيضاً على أن فان دايك يشعر بسعادة بالغة داخل جدران قلعة أنفيلد رود، وخاصة في ظل الفترة الزاهية التي يعيشها فريق الريدز منذ نهاية الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي.

ونجح فيرجيل فان دايك في التتويج مع ليفربول حتى الآن بكلاً من لقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقب كأس السوبر الأوروبي وأيضاً لقب كأس العالم للأندية، كما بات أيضاً على مشارف التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الجاري.

ولا يقتصر الأمر فقط على الإنجازات الجماعية، بل إن المدافع الهولندي تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن العام الماضي 2019، كما تواجد أيضاً في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية عن العام الماضي أيضاً.

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