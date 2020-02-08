أبيدال يُشعل الأجواء في برشلونة مجدداً ويؤكد صعوبة تجديد عقد ميسي

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أشعل الفرنسي إريك أبيدال نجم نادي برشلونة الإسباني سابقاً والسكرتير الفني للنادي الكتالوني حالياً الأجواء من جديد داخل جدران قلعة الكامب نو، بسبب حديثه المفاجئ عن تجديد عقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد إريك أبيدال خلال تصريحات له لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ليونيل ميسي يُعتبر أفضل لاعب في العالم طيلة السنوات الماضية وحتى الآن، وبالتالي لن يكون تجديد عقده مع البارسا أمراً سهلاً على الإطلاق مثلما تتوقع الجماهير الكتالونية.

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وأشار أيضاً إلى أن ميسي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن برشلونة يعني له الكثير في حياته، إلا أنه لن يبقى هنا حتى نهاية مسيرته الرياضية إلا في حالة وافقت إدارة النادي على شروطه.

وشدد أبيدال في حديثه على أن تجديد العقد يعود في نهاية المطاف إلى شخص واحد فقط لا غير وهو ليونيل ميسي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع داخل نادي برشلونة يتمنى أن يستمر ميسي مع البارسا حتى نهاية مسيرته الرياضية.

ولا يزال عقد ليونيل ميسي سارياً مع النادي الكتالوني حتى صيف العام المقبل 2021، علماً بأن العقد يتواجد فيه بنداً يُعطي البرغوث الأرجنتيني حرية الرحيل دون مقابل في أي وقت حتى وإن تم ذلك في الميركاتو الصيفي القادم.

يُذكر أن حرب التصريحات الكلامية كانت قد اشتعلت بقوة في الأيام الماضية بين النجم السابق إريك أبيدال وبين ليونيل ميسي، والبداية كانت من طرف أبيدال الذي أكد أن بعض اللاعبين في الفريق الكتالوني لم يعملوا بجد مع المدرب المقال إرنستو فالفيردي.

وقام ميسي بالرد مباشرة على هذه التصريحات، حيث طلب من أبيدال ضرورة تحديد أسماء اللاعبين المقصرين في أداء واجباتهم أثناء فترة المدرب فالفيردي، نظراً لأن الحديث بشكل عشوائي يُسيء إلى سمعة كل اللاعبين داخل البيت الكتالوني.

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