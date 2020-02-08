التكنولوجيا تتوقع وصول ليفربول إلى 112 نقطة في البريميرليج مع نهاية الموسم

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت تتوقع نجاح فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الحالي، وليس ذلك فحسب بل بعد جمع عدد نقاط تاريخي لأول مرة في تاريخ البريميرليج.

وأكدت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن التكنولوجيا تتوقع أن يصل رصيد فريق ليفربول مع نهاية الموسم الحالي إلى 112 نقطة كاملة، وهو الرقم الذي لم يتمكن أي نادي إنجليزي من الوصول إليه سابقاً طيلة التاريخ.

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وأشارت أيضاً إلى أن الأمر لا يبدو مستحيلاً في ظل نجاح فريق الريدز في حصد 73 نقطة حتى الآن بعد مرور 25 جولة من عمر الموسم، وبالتالي لا يزال مُتبقي 13 جولة أخرى على نهاية الموسم الجاري.

وشددت الصحيفة على أن ليفربول سوف يحسم اللقب بصفة رسمية بعيداً عن هذه الأرقام القياسية في حالة فوزه في 6 مباريات قادمة، وذلك بغض النظر تماماً عن نتائج جميع الأندية الملاحقة له مثل ليستر سيتي صاحب المركز الثاني إضافة إلى مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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