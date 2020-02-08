مانشستر يونايتد يستبعد مهاجمه الجديد إيجالو من معسكر إسبانيا خوفاً من فيروس كورونا

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بصفة رسمية عن استبعاد مهاجمه النيجيري الجديد أوديون إيجالو من معسكر إسبانيا الأيام القادمة، وذلك خوفاً من احتمالية إصابة اللاعب بفيروس كورونا المنتشر بقوة طيلة الأشهر الماضية في معظم أنحاء العالم وخاصة دولة الصين منبع الفيروس الرئيسي.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع أوديون إيجالو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف نادي شنغهاي الصيني على سبيل الإعارة، مما يعني بالتالي أن اللاعب قد يكون معرضاً للإصابة بفيروس كورونا بالرغم من عدم ظهور الأعراض عليه حتى الآن.

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ومن جانبه، أكد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد خلال تصريحات له اليوم السبت أن خروج المهاجم النيجيري من الأراضي الإنجليزية تجاه إسبانيا في الوقت الحالي، ربما قد يعني أنه لن يتمكن من العودة مرة أخرى إلى إنجلترا.

وأشار أيضاً إلى أن إيجالو لا يزال متواجداً في فترة الحجر الصحي تحت المراقبة من جانب الأطباء في عزلة تامة، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وضمان عدم إصابته بفيروس كورونا، وهي الإجراءات التي باتت متواجدة في كافة أنحاء العالم وليس في إنجلترا فقط، علماً بأن فترة الحجر الصحي تستمر لمدة أسبوعين.

يُذكر أن فيروس كورونا بات يُثير مخاوف العالم بأكمله وخاصة المسؤولين عن عالم كرة القدم، علماً بأن الصين منبع الفيروس سوف تستضيف النسخة الأولى من مسابقة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد في صيف العام المقبل 2021.

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