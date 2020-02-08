شركة إنجليزية تؤكد وجود فساد مالي في أرجاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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أصدرت شركة “pwc” الإنجليزية تقريراً نارياً من العيار الثقيل بخصوص احتمالية تواجد فساد مالي لا حدود له في أرجاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يشمل الجميع سواء رئيس الكاف أو حتى جميع أعضاء المكتب التنفيذي.

وأكد التقرير أن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو بتعيين السيدة فاطمة سامورا من أجل الإشراف على الاتحاد الإفريقي لمدة 6 أشهر في الفترة الماضية، لم يكن كافياً على الإطلاق من أجل الكشف عن الفساد المالي داخل أروقة الكاف.

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وأشار أيضاً إلى أن خزينة الكاف تم صرف منها حوالي مبلغ 24 مليون دولار بشكل غير قانوني وبدون أي مستندات رسمية، وهو الأمر الذي حاول أعضاء المكتب التنفيذي إخفائه مؤخراً أثناء فترة إشراف فاطمة سامورا.

وشدد التقرير على أن هناك العديد من الأموال يتم سحبها من خزينة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دون رقيب، ويتم التصرف في هذه الأموال إما من خلال تحويلها إلى حسابات شخصية لأعضاء الكاف، أو إما من خلال إنفاقها على الحفلات التي يتم تنظيمها تحت رعاية الكاف.

وأضاف أيضاً أن خزينة الاتحاد الإفريقي لا يتواجد بها حالياً سوى مبلغ 58 مليون دولار فقط لا غير، وذلك بعكس ما كان عليه الحال أثناء فترة رئاسة الكاميروني عيسى حياتو، حيث ترك الأخير خزينة الكاف يتواجد بها 135 مليون دولار.

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