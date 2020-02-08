الخطيب يتواصل مع الجهات الأمنية لنقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى ملعب القاهرة

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بدأ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التواصل بشكل مكثف مع الجهات الأمنية، من أجل وضع كافة الترتيبات اللازمة الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز ضمن الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية له أن تواصل الكابتن محمود الخطيب مع الجهات الأمنية لم يبدأ فقط منذ اليوم السبت، ولكنه حدث منذ إجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي ومعرفة الأهلي للمنافس القادم له.

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وأشار أيضاً إلى أن الكابتن محمود الخطيب قد طلب من الجهات الأمنية بضرورة نقل هذه المباراة إلى ملعب القاهرة الدولي بدلاً من ملعب السلام، نظراً إلى الأهمية البالغة التي تُمثلها هذه القمة المنتظرة.

وشدد محمد مرجان في حديثه على أن الكابتن محمود الخطيب يرغب أيضاً في زيادة أعداد جماهير الأهلي في هذه المباراة، وخاصة في ظل السعة الكبيرة التي يستطيع ملعب القاهرة الدولي أن يتحملها، وذلك بعكس ملعب السلام الذي لا توافق فيه الجهات الأمنية سوى على حضور 10 آلاف مشجع فقط في المدرجات.

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