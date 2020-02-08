الأهلي يستقر رسمياً على 29 فبراير لإقامة مباراة الذهاب مع صن داونز بدوري الأبطال

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أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية عن اختياره ليوم 29 فبراير المقبل من العام الحالي 2020، من أجل إقامة لقاء ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وقام الأهلي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “الأهلي يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز بالقاهرة”.

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ومن جانبه، أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إخطاره بذلك الموعد.

وأشار أيضاً إلى أن اتحاد الكرة سوف يُرسل بدوره خطاباً رسمياً هو أيضاً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لنفس الأمر، على أن يقوم الأخير بإرسال خطاب رسمي إلى إدارة نادي صن داونز من أجل البدء في إنهاء إجراءات السفر وفندق الإقامة في الأسابيع القادمة.

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