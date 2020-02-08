موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني الأحد 9/2/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق أوساسونا في مساء يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وأوساسونا قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق أوساسونا في مساء يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا، ستكون مباراة ريال مدريد وأوساسونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وأوساسونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وأوساسونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأوساسونا

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ريال مدريد وأوساسونا في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الأول، يمتلك في رصيده 49 نقطة.

أوساسونا، المركز الثاني عشر، يمتلك في رصيده 28 نقطة.

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