موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني الأحد 9/2/2020

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 على ملعب فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وريال بيتيس قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 على ملعب فيامارين في إقليم الأندلس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال بيتيس

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من برشلونة وريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة:

برشلونة، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 46 نقطة.

ريال بيتيس، المركز الثالث عشر، يمتلك في رصيده 28 نقطة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني الأحد 9/2/2020