رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا مع يوفنتوس

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بهدف في شباك هيلاس فيرونا، يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه بسلسلته التهديفية مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي، حيث أصبح رونالدو أول لاعب في يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية، متخطيا إنجاز الفرنسي تريزيجيه الذي أحرز في 9 مباريات متتالية عام 2005.

حل رونالدو في المركز الثالث بالكالشيو، بعد جابرييل باتيستوتا الذي سجل في 11 مباراة متتالية مع فيرونتينا عام 1994، وإزيو باسكوتي مهاجم بولونيا الذي سجل في 10 مباريات متتالية في عام 1962.

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ويعد كريستيانو، المنضم ليوفنتوس في صيف 2018، أكثر من أحرز أهدافًا بالدوري الإيطالي حيث سجل نحو 41 هدفا، منذ انتقاله للفريق.

ونستعرض إحصائية أهداف رونالدو الـ 15 في آخر 10 لقاءات متتالية، منذ الجولة الـ 14 حتى الـ 23:

“هدف في ساسولو، وهدف في لاتسيو، وهدفان في أودينيزي، وهدف في سامبدوريا، وثلاثة أهداف في كالياري، وهدف في روما، وهدفان في بارما، وهدف في نابولي، وهدفان في فيورنتينا، وهدف في هيلاس فيرونا”.