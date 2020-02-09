برودة وأمطار غزيرة.. “الأرصاد” تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، بيانا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، وهي: “الأحد – الاثنين – الثلاثاء”.

وقالت الهيئة، إن حالة الطقس اليوم ستكون باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، وتتساقط الأمطار على القاهرة والوجه البحري، وتكون غزيرة على السواحل الشمالية، إلى جانب نشاط ملحوظ في حركة الرياح، بحيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

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ويشهد طقس الاثنين، برودة نهارًا يكون شديد البرودة ليلًا، إلى جانب وجود نشاط ملحوظ للرياح بحيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتتساقط الأمطار على القاهرة والوجه البحري، تكون غزيرة على السواحل الشمالية، وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 – 8، والوجة البحري 15 – 10، والسواحل الشمالية 15 – 10، وشمال الصعيد 17 – 8، وجنوب الصعيد 19- 11.

ويكون طقس، الثلاثاء المقبل، مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تتكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 17 – 8، والوجة البحري 16 -10، والسواحل الشمالية 17 – 10، وشمال الصعيد 17 – 8، جنوب الصعيد، 19 – 11.​