قبل موقعة الحسم.. صن داونز يلجأ لسلاحه في مواجهة الأهلي

Advertisements

قبل مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، يسير الفريق الجنوب أفريقي بخطى ثابتة في مشواره القاري، حيث لم يتلق الفريق أي خسارة حتى الآن، فـ”برازيل أفريقيا” يستخدمون سلاحًا يؤثر على المنافسين، وهو عامل التوقيت.

يخوض صن داونز مبارياته، في الثالثة عصرًا، وهو ما يؤثر على الأندية المصرية وكذلك أندية شمال أفريقيا، وهو ما أكده بيتسو موسيماني المدرب الفني لفريق صن داونز، حينما كشف عن أسباب تفوقه على الأندية المصرية.

Advertisements

وسيواجه صن داونز قبل مباراة الذهاب أمام الأهلي، مباراة أمام تشيبا يونايتد في الثالثة ونصف عصرًا، وقبل موقعة الإياب يخوض صن داونز مباراة أخرى في الثالثة والنصف عصرًا أمام كاب تاون في دوري الجنوب أفريقي.

ويعتمد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على التدريبات الصباحية استعدادًا للتصدي لسلاح صن داونز، كما طلب خوض مباراة ودية في توقيت العصر استعدادًا للتأقلم على موعد مباراة صن داونز، والتي ستقام في بداية مارس المقبل.