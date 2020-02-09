منذ 14 عاما.. الزمالك يبحث عن الفوز على الدراويش بالإسماعيلية

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يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، في الأسبوع الـ17، على ملعب الأخير، ويدخل كل منهما اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز.

ويخوض نادي الزمالك عددا من التحديات، خلال فبراير الحالي، على الصعيدين المحلي والأفريقي، ستبدأ بمواجهة “الدراويش” في قمة نهاية الدور الأول بالدوري، وسيدخل الزمالك لقاء لإنهاء عقدة “ملعب الإسماعيلية” حيث إن الفريق الأبيض لم يفز منذ 2006 على الدراويش.

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ونستعرض نتائج مباريات الزمالك والدراويش في الإسماعيلية:

– 2018 الأسبوع الـ30 فاز الإسماعيلي 3 – 1 على الزمالك، وسجل الثلاثية “محمود متولي – كريم بامبو – إبراهيم حسن”، وأحرز هدف الزمالك معروف يوسف.

– 2016 الأسبوع الـ6 فاز الإسماعيلي 1 -0 على الزمالك، وسجل هدف اللقاء إسلام جمال.

– 2014 في الأسبوع الـ11 تعادل الإسماعيلي والزمالك سلبيا.

– 2014 الأسبوع الـ14 فاز الإسماعيلي على الزمالك بهدف نظيف أحرزه جون أنتوي.

– 2011 الأسبوع الـ19 تعادل الإسماعيلي والزمالك سلبيا.

– 2010 الأسبوع الـ21 تعادل الإسماعيلي والزمالك سلبيا.

– 2009 في الأسبوع الـ28 فاز الإسماعيلي على الزمالك 3 – 1، وسجل ثلاثية الإسماعيلي محمد محسن أبو جريشة – مصطفى كريم (هدفين)، وفي المقابل أحرز هدف الزمالك عبدالحليم علي.

– 2008 في الأسبوع الـ16 فاز الإسماعيلي على الزمالك بهدف نظيف أحرزه حسني عبد ربه.