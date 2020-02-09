مدير استاد القاهرة يعلن جاهزية الاستاد لاستضافة مباراة الأهلي وصن داونز.. ولكن بشرط!

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أعلن علي درويش مدير استاد القاهرة الدولي، عن موقفه من استضافة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية علي قناة “الأهلي”: “استاد القاهرة جاهز لاستضافة المباريات ولا توجد لدينا أي مشكلة باستثناء شهر أبريل المقبل، لأننا سنستكمل العمل مع الشركة الأجنبية لزراعة النجيلة الصيفية”.

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وأضاف: “نحن متعاقدون مع الأهلي بشأن استضافة مبارياته سواء في الدوري أو في إفريقيا”.

وأردف قائلاً: “ولكن خوض الأهلي لمباريات دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة يتوقف على الموافقات الأمنية”.

واختتم درويش حديثة “الاستاد جاهز لاستضافة مباراة الأهلي وصن داونز، ولكن لم نستقبل أي خطابات رسمية حتى الآن بشأن إقامة اللقاء عليه”.

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