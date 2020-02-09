الأهلي يؤجل ملف تجديد عقد الرباعي الكبار حتى مارس المقبل

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أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية عن تأجيل ملف تجديد عقد الرباعي الكبار المتواجد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى شهر مارس المقبل، وذلك بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي.

وتنتهي عقود كلاً من الرباعي شريف إكرامي ووليد سليمان، إضافة إلى حسام عاشور وأيضاً أحمد فتحي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، مما جعل الشكوك تحوم حول مستقبل كلاً منهم داخل جدران القلعة الحمراء في ظل عدم تجديد عقد أي منهم حتى الآن.

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ومن جانبه، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “النهار”، أن الجهاز الفني رأى أنه من الأفضل تأجيل ذلك الملف حتى مطلع شهر مارس المقبل من العام الحالي 2020.

وأشار أيضاً إلى أن المارد الأحمر مقبل على مرحلة صعبة ومليئة بالتحديات على مستوى جميع المسابقات خلال شهر فبراير الجاري، مما يجعل الحديث عن تجديد العقود والأمور المالية أمراً غير ملائماً على الإطلاق في الوقت الحالي.

ويخوض فريق الشياطين الحمر 5 مباريات نارية خلال شهر فبراير الحالي، حيث يلتقي مع كلاً من فريق طلائع الجيش إضافة إلى فريق المصري البورسعيدي وأيضاً غريمه التقليدي فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنه يلتقي أيضاً مع الزمالك مرة أخرى ولكن هذه المرة في مسابقة كأس السوبر المصري، فيما سيكون ختام الشهر مثيراً للغاية من خلال مواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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