اتحاد الكرة يؤكد رسمياً إقامة مباراة الأهلي والزمالك 24 فبراير بملعب القاهرة الدولي

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً وبصفة نهائية إقامة مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز في يوم 24 فبراير المقبل من العام الحالي 2020، بعد الحصول أخيراً على الموافقات اللازمة من الجهات الأمنية عقب الاتصالات المكثفة بين الأطراف المعنية في الساعات الماضية.

وأرسل الاتحاد المصري اليوم الأحد خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كما أرسل خطاباً رسمياً آخر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل التأكيد لهما على إقامة مباراة القمة في يوم 24 فبراير 2020.

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وأشار اتحاد الكرة إلى أن مباراة الأهلي والزمالك سوف تُقام على ملعب القاهرة الدولي، وذلك انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم تحديد موقف الحضور الجماهيري للمباراة في وقت لاحق.

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