بيان رسمي من صن داونز بشأن إصابة مدافعه الخطيرة.. ويكشف موقفه أمام الأهلي

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أعلن الموقع الرسمي لنادي صن داونز الجنوب أفريقي عن حجم الإصابة التي قد تعرض لها اللاعب ابيلو مورينا خلال مواجهته أمام نادي سوبر سبورت بدور الـ16 الأول، بكأس جنوب أفريقيا.

ذكر موقع صن داونز عبر موقعه الرسمي،أن اللاعب ابيلو مورينا قد تعرض لكسر وتلف بأربطة الكاحل اليمنى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لإجراء عملية جراحية يوم الأحد.

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يعتبر اللاعب ابيلو مورينا من بين أكثر لاعبي نادي صن داونز الجنوب إفريقي صناعة للأهداف خلال الموسم الراهن، بعدما صنع اللاعب 8 أهداف للفريق بكافة البطولات.

وقد انتشر مقطع فيديو للاعب ابيلو مورينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينما نجح اللاعب في استغلال سرعته الفائقة وقد تخطى مدافع سوبر سبورت ليحصل على الكرة من أمامه.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن النادي الأهلي سوف يتلقى مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي خلال منافسات الربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا، يوم الـ 29 من شهر فبراير الراهن، على أن يحل الأهلي ضيفاً على نظيره الجنوب أفريقي خلال مباراة الإياب بأحد الأيام 7 أو 8 من شهر مارس القادم لعام 2020.

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