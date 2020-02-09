تطورات جديدة في رحلة علاج مؤمن زكريا

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أكد مصدر مقرب من لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، أن اللاعب يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال رحلة علاجه بعد تعرض اللاعب لـ وعكة الصحية التي ألمت خلال الفترة الأخيرة.

وكان النادي الأهلي قد قام بإرسال خطاب رسمي إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي من أجل الموافقة عليه واستيفاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتخصيص مبلغ شهري للاعب مؤمن زكريا.

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كما صرح المصدر، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن اللاعب مؤمن زكريا تسلم خلال الفترة الأخيرة تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر خلال الوقت الراهن إنهاء بعض الأمور الخاصة قبل سفره رحلته العلاجية.

وأكد المصدر أنه قد تم حجز المستشفى الذي سوف يُعالج فيها اللاعب مؤمن زكريا، وأتم المصدر تصريحاته أن اللاعب لم يحصل علي أي أموال من النادي الأهلي حتى الوقت الراهن، وما زال ينتظر دعم النادي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب مؤمن زكريا يبلغ من العمر 31 عاماً، قد كشف بعد انتهاء الموسم السابق خلال لقاء تلفزيوني له أنه مصاب بمرض يحتاج إلى رحلة علاجية طويلة.

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