كريم حسن شحاتة يفتح النار على رئيس الزمالك ويؤكد بقائه في قناة النادي

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حرص كريم حسن شحاتة الإعلامي المعروف على الرد على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في يوم أمس السبت، والذي تمثل في الاستغناء عن خدماته من قناة نادي الزمالك.

وأكد كريم حسن شحاتة خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” في صباح اليوم الأحد أنه لن يرحل عن قناة نادي الزمالك، وخاصة وأنه يعمل لدى شركة إعلام المصريين وليس لدى رئيس نادي الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أنه يتعرض إلى ضغوطات هائلة لا مثيل لها على الإطلاق منذ اليوم الأول له في قناة نادي الزمالك، بسبب عدم رغبته في تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس النادي.

وشدد كريم حسن شحاتة في حديثه على أن رئيس نادي الزمالك يُرسل له طيلة الأيام عدة رسائل على هاتفه الشخصي، من أجل إخطاره بالعديد من التعليمات التي يجب اتباعها قبل تقديم أي حلقة عبر شاشة قناة نادي الزمالك.

وأضاف أيضاً أنه يتعجب من تدخل رئيس نادي الزمالك في عمله، وخاصة بعدما أكدت شركة إعلام المصريين له أن رئيس النادي لن يكون له أي تدخل على الإطلاق في المحتوى الذي تُقدمه قناة الزمالك.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك كان قد أصدر ذلك القرار الخاص باستبعاد كريم حسن شحاتة من قناة الزمالك، بسبب قيام كريم باستضافة خبير تحكيمي من أجل الحديث عن هدف الأهلي الثاني المشكوك في صحته والذي تم تسجيله في شباك فريق بيراميدز.

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