خالد بيومي يتوقع إلغاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بسبب الحقوق الإعلانية

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أثار الكابتن خالد بيومي محلل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المعروف جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي المصري بأكمله اليوم الأحد، بعدما توقع أن يتم إلغاء مباراة كأس السوبر المصري المقررة بين الأهلي والزمالك خلال شهر فبراير الحالي دون أن يكشف عن الأسباب.

وقام خالد بيومي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “أزمة كبرى تواجه السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي وتهدد بإلغائه”.

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ولم يكشف الكابتن خالد بيومي عن الأسباب الحقيقية وراء هذه التغريدة أو وراء الإلغاء المحتمل لمباراة كأس السوبر المصري، إلا أن العديد من المصادر قد أكدت أن السبب الرئيسي يكمن في وجود خلافات كبيرة بين رعاة المباراة على الحقوق الإعلانية.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي يشعر بحالة استياء شديدة من هذه الخلافات، وخاصة وأنه يُعتبر المكلف بتنظيم هذه المباراة بالكامل دون الاشتراك مع أي جانب آخر.

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