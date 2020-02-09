اتحاد الكرة يؤكد احتمالية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك مجدداً بسبب الجهات الأمنية !

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أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا تزال هناك احتمالية من أجل تأجيل مباراة القمة المؤجلة سابقاً بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالرغم من إصدار بيان رسمي اليوم الأحد للتأكيد فيه على إقامة اللقاء أخيراً في يوم 24 فبراير 2020 على ملعب القاهرة الدولي.

وأوضح الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أن مباراة القمة لا تزال مهددة بالتأجيل مرة أخرى وذلك في حالة واحدة فقط لا غير، وهي متعلقة بالجهات الأمنية في ظل كونها صاحبة القرار النهائي في مواعيد المباريات.

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وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد المصري انتظر طيلة الأسبوع الماضي وصول الموافقة من الجهات الأمنية، حتى يُعلن أخيراً اليوم عن يوم 24 فبراير المقبل من أجل إقامة مباراة الأهلي والزمالك.

وشدد محمد فضل في حديثه على أن حدوث أي أمر طارئ قبل ذلك الموعد في وجهة نظر الجهات الأمنية، سوف يعني وقتها تأجيل المباراة مجدداً لأجل غير مسمى هذه المرة على أمل عدم حدوث أي جديد.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أن اتحاد الكرة وخاصة لجنة المسابقات ليس لديهم أي دخل في قرار تأجيل أي مباراة محلية، نظراً لأن قرار تأجيل أي مباراة يؤثر بدون أدنى شك على شكل المسابقات، إلا أن الجميع يجب عليه احترام القرار في نهاية المطاف لأنه صادر من الجهات الأمنية.

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