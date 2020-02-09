الزمالك يؤكد إقامة مباراة السوبر المصري في موعدها رغم أنباء احتمالية إلغائها

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حرص نادي الزمالك على طمأنة جماهير القلعة البيضاء على مصير مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الأهلي، بعدما تم تداول عدة أنباء في الساعات الماضية حول إمكانية إلغاء المباراة لوجود خلافات على الحقوق الإعلانية.

وقام أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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تواصلت مع الكابتن محمد فضل وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستُقام فى موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله.

يُذكر أن العديد من المصادر قد أشارت في الساعات الماضية إلى احتمالية إلغاء المباراة بسبب الخلافات الكبيرة بين رعاة المباراة على الحقوق الإعلانية.

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