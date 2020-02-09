اتحاد الكرة ينفي رسمياً إمكانية إلغاء السوبر المصري ويؤكد حل الخلافات خلال ساعات

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم بصفة رسمية مساء اليوم الأحد كل الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية إلغاء مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لوجود خلافات على الحقوق الإعلانية للمباراة.
وأكد الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الاتحاد المصري أن كل الأخبار المنتشرة في الساعات الماضية بخصوص إلغاء مباراة كأس السوبر المصري، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.
وأشار أيضاً إلى أن مباراة كأس السوبر المصري سوف تُقام في موعدها المقرر سابقاً وذلك تحديداً في يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد محمد فضل في حديثه على تواجد بعض الاختلافات في وجهات النظر بين رعاة المباراة، إلا أن هذه الأمور لن يكون لها أي تأثير على الإطلاق على مصير المباراة، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل هذه الخلافات البسيطة سوف يتم حلها في الساعات القليلة القادمة.
وأضاف أيضاً أن هذه الخلافات البسيطة تتواجد بين الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم وبين قناة أبوظبي الرياضية، إلا أن هذه الخلافات لا يُمكنها أن تتسبب تماماً في إلغاء مباراة كأس السوبر المصري تحت أي ظرف من الظروف.
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