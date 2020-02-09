اتحاد الكرة ينفي رسمياً إمكانية إلغاء السوبر المصري ويؤكد حل الخلافات خلال ساعات

Advertisements

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم بصفة رسمية مساء اليوم الأحد كل الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية إلغاء مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لوجود خلافات على الحقوق الإعلانية للمباراة.

وأكد الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الاتحاد المصري أن كل الأخبار المنتشرة في الساعات الماضية بخصوص إلغاء مباراة كأس السوبر المصري، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن مباراة كأس السوبر المصري سوف تُقام في موعدها المقرر سابقاً وذلك تحديداً في يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد محمد فضل في حديثه على تواجد بعض الاختلافات في وجهات النظر بين رعاة المباراة، إلا أن هذه الأمور لن يكون لها أي تأثير على الإطلاق على مصير المباراة، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل هذه الخلافات البسيطة سوف يتم حلها في الساعات القليلة القادمة.

وأضاف أيضاً أن هذه الخلافات البسيطة تتواجد بين الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم وبين قناة أبوظبي الرياضية، إلا أن هذه الخلافات لا يُمكنها أن تتسبب تماماً في إلغاء مباراة كأس السوبر المصري تحت أي ظرف من الظروف.

إقرأ أيضاً: الزمالك يؤكد إقامة السوبر المصري في موعدها رغم أنباء احتمالية إلغائها