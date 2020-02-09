فايلر يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الأحد عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تشهد قائمة المارد الأحمر أي مفاجآت غير سارة على الإطلاق، فيما عاد المدافع رامي ربيعة من جديد إلى القائمة بعد نهاية عقوبة إيقافه التي غاب على إثرها عن المباراة الماضية أمام فريق بيراميدز.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق طلائع الجيش:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف / محمود متولي / علي معلول / ياسر إبراهيم / محمد هاني / أحمد فتحي / رامي ربيعة.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / أحمد الشيخ / حسين الشحات / محمود عبد المنعم كهربا / وليد سليمان / محمد مجدي قفشة / جيرالدو / جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي / مروان محسن.

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