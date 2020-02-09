رسمياً .. الاتحاد الإفريقي يتجه لمقاضاة وسائل الإعلام رداً على مزاعم الفساد

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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، من أجل الرد فيه على كافة الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام، وذلك بخصوص تقرير إحدى الشركات المالية الإنجليزية التي أشارت لاحتمالية وجود فساد مالي في أرجاء الكاف.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه هذه الاتهامات القاسية إلى الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، علماً بأن المرة الأولى في الأشهر الماضية دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تعيين فاطمة سامورا من أجل الإشراف على الكاف لمدة 6 أشهر كاملة من أجل مراقبة كل كبيرة وصغيرة داخل أروقة الاتحاد.

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وإليكم الآن بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرسمي رداً على مزاعم وجود فساد مالي داخل أروقة الكاف:

الإصلاحات الهيكلية داخل الكاف ستظل مستمرة على الرغم من محاولات تسريب هذه العملية لوسائل الإعلام، وتحتفظ اللجنة التنفيذية بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقومون بترويج هذه الشائعات غير الصحيحة ولا يوجد لها أساس على الإطلاق، والتي تم تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

إدراكاً منها لوجود قصور في إدارة شؤون الكاف وإرث الإدارة لأكثر من 30 عاماً، فإن اللجنة التنفيذية قد وافقت على إجراء مراجعة عامة للحسابات في 11 أبريل 2019، وهي نفسها اللجنة التي طلبت من الاتحاد الدولي عقد شراكة لمدة ستة أشهر لتسريع عملية الإصلاحات.

العديد من الإصلاحات الهيكلية تم اتخاذها قبل وأثناء الشراكة مع الاتحاد الدولي، وبالتالي سوف نستمر في طريق الإصلاح ورفع الكاف إلى أفضل المعايير الدولية، ولا يمكن أن تتحقق إدارة التغيير بعد عدة عقود من الإدارة الحرفية في غضون أسابيع قليلة، واللجنة التنفيذية عازمة على الانتهاء من تغيير شكل الكاف خلال فترة الولاية الحالية.

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