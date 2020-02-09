حمدي فتحي يؤكد عودته لتدريبات الأهلي الجماعية نهاية شهر مايو المقبل

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كشف النجم حمدي فتحي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عودته من جديد إلى الملاعب، بعد الإصابة القوية التي كان قد تعرض لها في الأشهر الماضية مما أجبره على الخضوع إلى عملية جراحية في دولة ألمانيا.

وأكد حمدي فتحي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أنه سوف يعود إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى رفقة زملائه في نهاية شهر مايو المقبل من العام الحالي 2020، بعد التعافي تماماً من آثار الإصابة إضافة إلى العملية الجراحية التي خضع لها.

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وأشار أيضاً إلى أنه يستعد للسفر إلى دولة ألمانيا مرة أخرى، وذلك تحديداً في يوم 25 فبراير المقبل من أجل إجراء مقابلة مع الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة لمعرفة آخر تطورات علاجه.

وفي ختام حديثه، شدد حمدي فتحي على أنه سعيد للغاية بالتواجد داخل جدران النادي الأهلي ومع اللاعبين، حتى وإن كان بعيداً عن الملاعب بداعي الإصابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن حالة التركيز تُسيطر على الجميع من أجل عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.

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