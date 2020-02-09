حسام حسن يُفاجئ جماهير الأهلي اليوم بعد زيارة فرع الجزيرة

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فاجأ النجم السابق حسام حسن جماهير القلعة الحمراء اليوم الأحد، بعدما تواجد لأول مرة منذ فترة طويلة للغاية في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة من أجل خوض مباراة كرة قدم خماسية على إحدى الملاعب الفرعية رفقة بعض الأصدقاء.

وحرصت العديد من الجماهير الأهلاوية على التقاط الصور التذكارية مع العميد حسام حسن، بالرغم من حدة الخلافات بينهما طيلة السنوات الماضية التي عمل فيها العميد كمدرباً لأندية المصري البورسعيدي بصفة خاصة.

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يُذكر أن حسام حسن قد تمت إقالته من منصب المدير الفني لفريق سموحة في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020 بسبب سوء النتائج، ليُقرر العميد منذ وقتها البقاء بدون عمل حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يدرس بعدها كافة العروض التي ستصله لتولي تدريب إحدى الأندية مع بداية الموسم المقبل.

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