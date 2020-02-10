بعد رحيله على خلفية أحداث “إستاد بورسعيد”.. عودة فابيو جونيور إلى الملاعب رسميا

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أقام فابيو جونيور لاعب الأهلي السابق القادم من البرازيل، أولى مبارياته الرسمية منذ رحيله عن الأهلي بعدما شارك مع فريقه المحلي كامبيننسي بدوري الدرجة الرابعة البرازيلي.

وكان جونيور، تعاقد مع نادي كامبيننسي في ديسمبر الماضي، خلال فترة انتظاره الحصول على البطاقة الدولية الخاصة به من أجل إعادته لكرة القدم بعد 8 سنوات من التوقف، حيث خاض أخر لقاء بقميص الأهلي في أبريل 2012.

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جدير بالذكر أن فابيو جونيور، غادر “الأهلي” بشكل ودي في صيف 2012، متأثرًا بحادث إستاد بورسعيد الذي أودى بحياة 72 من جماهير النادي، حيث لم يشارك بعدها مع الفريق سوى في مباراتين ببطولة إفريقيا، وخسر فريق فابيو جونيور في المباراة التي خاضها كأساسي بهدف نظيف.