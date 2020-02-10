5 مكاسب لـ”الزمالك” حققها بفوزه على “الإسماعيلي”

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بعد فوز فريق الزمالك على نظيره “الإسماعيلي”، أمس، بفارق هدف واحد خلال مباراة قمة الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري، ما دفع بالفريق الأبيض للاقتراب من المركز الثاني والذي يشغله فريق المقاولون العرب بفارق نقطة عن أبناء ميت عقبة، وفارث 8 نقاط من “الأهلي”، يرصد التقرير التالي 5 مشاهد من فوز الزمالك على الإسماعيلي.

استطاع النادي الأبيض إنهاء عقدة الدراويش والتي امتدت نحو 14 عامًا، ليعود النادي الأبيض للفوز بهدف عن طريق مجدي عطوة، بعدما أقام “الزمالك” 7 مباريات على ملعب الإسماعيلية، خسرها أربع مناسبات مقابل ثلاث تعادلات.

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يعتبر يوسف إبراهيم الشهير بـ”أوباما” هو الأعلى من حيث تسجيل الأهداف أمام النادي الإسماعيلي، حيث حقق 5 أهداف في شباك الفريق الأصفر.

يمتلك حتى الآن محمود علاء مدافع فريق الزمالك العلامة الكاملة من حيث ركلات الجزاء بعدما نجح في تنفيذ ركلته الرابعة هذا الموسم، حيث حقق هداف الزمالك 15 هدفا في الموسم الماضي.

استطاع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك، إحراز الفوز أخيرا في مباراته أمام الإسماعيلي بعد 3 مباريات سابقة أخفق فيها

خاض النادي الأبيض تلك المباراة في ظل استعدادته لعدد من المباريات القوية محليا وإفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الجمعة المقبلة، نادي الترجي في كأس السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية “الدوحة”.