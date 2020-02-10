“بايرن ميونخ” يسعى لضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم “ليفربول”

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قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن نادي بايرن ميونخ الألماني أعرب عن رغبته في التعاقد مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، موضحة أن النادي يبحث عن بديل للمهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وقد وجدوا البديل المناسب في المهاجم رقم 9 في ليفربول.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير عنها، أن “بايرن ميونخ” سوف يقدم عرضا بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البرازيلي، مضيفة أن النادي يرغب أيضا في ضم ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أيضاً بجانب التعاقد مع المهاجم البرازيلي.

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جدير بالذكر أن “بايرن ميونخ” قريب من التعاقد مع ساني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إصابة اللاعب الألماني بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم، قد جعلت الصفقة مستحيلة.