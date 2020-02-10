عبدالحفيظ يوضح الحالة الصحية لرمضان صبحي وموقفه من تأجيل مباراة القمة

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه من المقرر عودة رمضان صبحي لاعب الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن حالته الفنية والبدنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر السفر إلى الإمارات في 17 فبراير الجاري، استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، مؤكدا أنه جاري التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتحديد برنامج الفريق التدريبي في الإمارات.

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وأكد أنه لم يتم تلقي أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والمحدد لها يوم 24 من الشهر الجاري، مؤكدا أنه لم يجري مناقشة تأجيل لقاء الزمالك في الدوري من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.