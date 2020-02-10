تشكيل “الأهلي” أمام “طلائع الجيش” خلال مباراة اليوم

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يواجه فريق الأهلي، نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم، ضمن فاعليات بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال مواجهات الأسبوع السابع عشر لبطولة الدوري، والمقرر إقامتها على إستاد القاهرة.

وتشهد تلك المباراة عودة محمد هاني للعب في فريق الأهلي بالجانب الأيمن على حساب أحمد فتحي، وتواجد ياسر إبراهيم مكان محمود متولي في قلب الدفاع، ويقود الهجوم مروان محسن، بينما يشمل تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش، محمد الشناوي لحراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول على خط الدفاع، أما خط الوسط يلعب فيه أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي، وفي خط الهجوم مروان محسن.

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جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد طلائع الجيش في المرتبة الـ14 بـ 15 نقاط.