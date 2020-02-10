“أزمات مدربي الزمالك”.. هل يطيح فبراير بـ”كارتيرون” قبل مباراة الترجي

Advertisements

يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، للبحث عن لقبه الأول مع الفريق الأبيض خلال المباراة المقبلة مع الترجي التونسي، الجمعة المقبل، في كأس السوبر الإفريقي، بالدوحة، رغم ما يتمتع به المدرب من خبرات كبيرة في إفريقيا وحصل على لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2015 مع مازيمبي الكونغولي، إلا أن شهر فبراير يطيح غالبا بعدد من مسؤولي الزمالك، ويرصد التقرير التالي أبرز أحداث فبراير خلال السنوات الماضية مع النادي، حيث كان استغنى الزمالك عن محمد صلاح المدرب المؤقت الذي تولى المهمة في مطلع عام 2015 خلفًا للمدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو بعد رحيله إثر خلاف مع رئيس الزمالك، مرتضى منصور، رغم تلقيبه بـ”الابن المدلل له” من أجل إنقاذ الفريق.

ورحل أحمد حسام الشهير بـ”ميدو” عن الزمالك بقرار من رئيس النادي، في 9 فبراير 2016، بعد خسارته أمام الأهلي 2-0 في مباراة القمة بالدوري، إذ لم يقدم الأبيض أداءً مقنعًا، ليرحل ميدو بعد 37 يوما فقط من قيادة الفريق، كما غاب محمد حلمي عن الزمالك في 28 فبراير من عام 2017، قبل أيام من بطولة كأس السوبر المصري على حساب الأهلي في ملعب محمد بن زايد بالإمارات والتي انتهت بالفوز.

Advertisements

وينتظر الفرنسي كارتيرون مصيره، خلال فبراير خاصة أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب قبل أيام من لقاء الترجي التونسي.