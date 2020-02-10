مصادر توضح موقف أحمد فتحي من الانتقال إلى “الزمالك” ومصيره مع “الأهلي”

Advertisements

لا تزال أزمه تجديد عقد اللاعب أحمد فتحي في فريق الأهلي، قائمة بعد فشل التوصل إلى حل مرضي لتمديد عقده مع “الأهلي” أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث ينتهي تعاقده ما يحق له الانتقال إلى أي فريق دون الاستفادة من التعاقد.

وقالت مصادر مطلعة، إنه من المقرر عقد جلسة بين لاعب الأهلي أحمد فتحي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط، بعد السوبر المصري، لمناقشة قراره بشأن تجديد عقده أو الرحيل، جاء ذلك بعدما وصلت عروض على اللاعب داخليا وخارجيا، وفي مقدمةتلك العروض نادي بيراميدز وفريق الوصل الإماراتي، وذلك بعد رفض اللاعب الانتقال إلى الزمالك احتراما لجماهير النادي الأهلي.

Advertisements