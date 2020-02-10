مدرب صن داونز يشتكي من ضغط المباريات المحلية الصعبة قبل مواجهة الأهلي

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حرص موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي على الشكوى لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، بسبب ضغط المباريات المحلية الصعبة التي تواجه فريقه قبل موعد مباراة الأهلي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موسيماني خلال تصريحات له صحفية لإحدى الصحف من جنوب أفريقيا أن فريقه دائماً ما يجد نفسه أمام قرعة صعبة ومعقدة، وذلك سواء فيما يتعلق بالمسابقات المحلية أو حتى المسابقات القارية.

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وأشار أيضاً إلى أن فريقه لا يستطيع التنفس بسبب ضغط المباريات الصعبة التي دائماً ما تواجه فريقه سواء محلياً أو قارياً، متمنياً في الوقت ذاته أن يُحالف الحظ فريق صن داونز في قرعة الدور القادم في مسابقة كأس جنوب أفريقيا.

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