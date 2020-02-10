الزمالك يطلب رسمياً نقل مباراته مع الترجي إلى ملعب القاهرة مثل الأهلي !

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أعلن نادي الزمالك بصفة رسمية اليوم الإثنين رغبته في نقل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الترجي الرياضي التونسي إلى ملعب القاهرة الدولي بدلاً من ملعب السلام، وذلك في إطار رغبته للحصول على الدعم الجماهير اللازم من طرف مشجعيه مثله مثل غريمه التقليدي الأهلي.

وأكد أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الزمالك” اليوم، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قد أرسل بالفعل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الخطاب يحتوي على طلب إقامة مباراة الزمالك والترجي في ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 29 فبراير المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وشدد أمير مرتضى في حديثه على أن الرد الرسمي والنهائي لم يصل بعد إلى نادي الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهات الأمنية ستكون صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بذلك الموضوع.

يُذكر أن النادي الأهلي سبق وأن حدد نفس الموعد ونفس الملعب من أجل إقامة مباراة الذهاب عن الدور ذاته مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مما يضع بالتالي الجهات الأمنية والاتحاد المصري لكرة القدم في موقف حرج للغاية.

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