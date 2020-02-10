ميدو يُهاجم التحكيم المصري ويتهمه بمجاملة الأهلي والزمالك دائماً

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حرص النجم السابق أحمد حسام ميدو على مهاجمة التحكيم المصري بشكل قوي للغاية اليوم الأحد، بسبب كثرة الأخطاء المرتكبة من جانبه منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

وقام أحمد حسام ميدو بنشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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صباح الخير، وطبعاً علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء.

هذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري، عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياساً بالسابق، أتوقع قرار من اللجنة المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام.

اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الآن، والتحكيم يُفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلونها في الفترة السابقة، يجب أن يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فوراً بداية من الدور الثاني.

يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو فقط لمساعدة الحكام، الحكام تتعامل بتعالي شديد جداً مع اللاعبين ومع المدربين، ويتحدثون مع الجميع بأسلوب غير لائق، وهذا يجب أن يتغير فوراً.

الحكم الذي يخطئ أمام الزمالك والأهلي لا يُحكم لهم مرة أخرى لسنوات، وهذا يجب أن يتغير لأن مباريات الزمالك والأهلي هي التي تلمع الحكام وتضمن لهم التواجد في القائمة الدولية، الخوف من مسؤولي الزمالك والأهلي وإحساسهم بعدم وجود حماية كافية يدفعهم لمجاملة الناديين.

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