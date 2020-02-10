صن داونز يؤكد رسمياً غياب نجمه مورينا لعدة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

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أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي رسمياً اليوم الأحد عن تأكد غياب نجمه مورينا لعدة أشهر قادمة، بعدما خضع الأخير إلى عملية جراحية ناجحة إثر الإصابة القوية التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية.

وأوضح نادي صن داونز عبر حسابه الرسمي اليوم أن غياب اللاعب مورينا بات مؤكداً بنسبة 100% عن المباراة المنتظرة أمام فريق الأهلي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا ضمن مباريات الدور ربع النهائي، وذلك سواء في لقاء الذهاب أو حتى في لقاء الإياب.

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ومن جانبه، حرص مورينا على التوجه بالشكر إلى جميع زملائه في النادي على الدعم الكبير الذي تم تقديمه له قبل إجراء هذه الجراحة الناجحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سوف يبدأ مرحلة التعافي من الآن.

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