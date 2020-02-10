مدرب صن داونز يؤكد غياب ظهير أيسر الفريق عن لقاء الذهاب أمام الأهلي

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تواصلت متاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي قبل موعد مباراته المنتظرة مع فريق الأهلي ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، نظراً إلى الإصابات القوية التي ضربت صفوفه مما قد يؤثر على حظوظه في التأهل إلى المربع الذهبي.

وأكد موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين لإحدى الصحف في جنوب أفريقيا، أن اللاعب لانجرمان الظهير الأيسر للفريق بات غيابه مؤكداً عن مباراة الذهاب أمام المارد الأحمر.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب يُعاني من الإصابة على مستوى عضلات الفخذ، وبالتالي سوف يكون في حاجة إلى أسبوعين على أقل تقدير من أجل التعافي تماماً من إصابته، على أن يعود بعدها إلى التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

وشدد موسيماني في حديثه على أن اللاعب قد يخضع أيضاً إلى عملية جراحية في حالة عدم تمكنه من التعافي من هذه الإصابة، إلا أن الجهاز الطبي لا يرغب في الاستعجال بخصوص ذلك الأمر.

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