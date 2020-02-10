رسمياً .. تأخير موعد مباراة الأهلي والمصري 45 دقيقة بسبب السوبر الإفريقي

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بصفة رسمية تأخير موعد انطلاقة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة 45 دقيقة كاملة، وذلك بسبب تعارض موعدها الأصلي مع مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وأكدت لجنة المسابقات أن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المؤجلة من الأسبوع السادس في مسابقة الدوري العام سوف تُقام في يوم الجمعة القادم على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية دون أي تغيير على الإطلاق.

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وأشارت إلى أن التغيير سوف يكون في موعد انطلاقة اللقاء من خلال بدايتها في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بدلاً من الساعة السابعة والنصف مساءً.

يُذكر أن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي سوف تُقام في اليوم ذاته أيضاً، ولكن في العاصمة القطرية الدوحة انطلاقاً من الساعة السادسة مساءً.

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