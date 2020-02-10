تشكيل الأهلي الرسمي استعداداً لمواجهة طلائع الجيش الليلة في الدوري العام

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي، وذلك انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / محمود متولي / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / جيرالدو / محمد مجدي قفشة / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المارد الأحمر كلاً من: ياسر إبراهيم / شريف إكرامي / وليد سليمان / مروان محسن / أحمد فتحي / حسين الشحات / محمود عبد المنعم كهربا.

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