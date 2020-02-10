اللجنة المنظمة للسوبر الإفريقي تؤكد بيع كافة تذاكر مباراة الزمالك والترجي

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أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر الإفريقي اليوم الإثنين عن الانتهاء من عملية بيع تذاكر المباراة المنتظرة، والتي من المقرر أن تجمع بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحفي أن التذاكر لم يتبقى منها سوى 902 تذكرة فقط لا غير من أصل 19 ألف تذكرة لسعة ملعب الغرافة الذي سوف يحتضن اللقاء.

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وأشارت أيضاً إلى أن التذاكر المتبقية سوف يتم بيعها في الساعات القادمة، مما يؤكد بالتالي على نجاح المباراة من الناحية التنظيمية.

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