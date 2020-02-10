كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم الإثنين عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والترجي في مساء يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن قائمة الزمالك الحاضرة في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمود عبد الرحيم جنش / محمد صبحي / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / حازم إمام / أحمد عيد / عبد الله جمعة / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / محمد حسن / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد أوناجم / إسلام جابر / يوسف أوباما / مصطفى فتحي / كريم بامبو / محمد عنتر / أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد / كاسونجو كابونجو.

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