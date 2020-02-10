باريس سان جيرمان يضع محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم

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وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم، نظراً إلى المستوى الرفيع الذي قدمه في آخر موسمين مع فريق الريدز.

وأكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “كانال بلس” الفرنسية، أنه لا يوجد سوى 5 لاعبين فقط في الوقت الحالي يستحقون أن يتواجدوا في قائمة أفضل لاعب في العالم.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه القائمة تتكون من كلاً من: الفرنسي كيليان مبابي / البرازيلي نيمار جونيور / المصري محمد صلاح / البرتغالي كريستيانو رونالدو / الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشدد ليوناردو في حديثه على أن محمد صلاح يمتاز بصغر السن مثله مثل نيمار، حيث يبلغ كلاً منهما 27 عاماً، وذلك بعكس رونالدو أو ميسي في ظل تخطي كلاً منهما حاجز ال30 عاماً مع اقتراب رونالدو من 36 عاماً، فيما يُعد مبابي هو الأكثر تميزاً نظراً لكونه يبلغ 21 عاماً فقط.

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