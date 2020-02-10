رسمياً .. لجنة الانضباط تفرض عقوبات قاسية على الأهلي وبيراميدز

Advertisements

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين عقوبات قاسية للغاية على كلاً من فريقي الأهلي وبيراميدز، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت بين الطرفين في الأيام الماضية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان النصيب الأكبر من العقوبات في صالح فريق بيراميدز، نظراً إلى الطريقة الغاضبة التي اعترض بها لاعبوه على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، بعدما اتخذ الأخير بعض القرارات التحكيمية الخاطئة أثناء اللقاء.

Advertisements

وإليكم الآن العقوبات التي أعلنت عنها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم:

إيقاف 5 لاعبين من بيراميدز إضافة إلى فرض غرامة مالية على كل لاعب منهم وصل قدرها إلى 50 ألف جنيه، وهم كلاً من: إسلام عيسى / عمر جابر / علي جبر / أحمد أيمن منصور / رجب بكار.

إيقاف ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز لمدة 3 مباريات إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى 50 ألف جنيه.

إيقاف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لمدة مباراة واحدة إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى 50 ألف جنيه.

فرض غرامة مالية على النادي الأهلي وصل قدرها إلى 100 ألف جنيه، بسبب قيام جماهير القلعة الحمراء بسب لاعبي فريق بيراميدز بصفة عامة وخاصة اللاعب علي جبر.

إقرأ أيضاً: باريس سان جيرمان يضع محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم