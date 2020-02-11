مؤمن زكريا يفجر مفاجأة بشأن رحلة علاجه: الأهلي لم يدعمني

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قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، إن مسؤولي الأهلي لم يدعموه ماديا أو معنويا حتى الآن في رحلة مرضه، وإنه يلومهم على ذلك، مشيرا إلى أن من يتكفل بعلاجه هو تركي آل الشيخ رئيس ناجي الميريا الإسباني، ورئيس هيئة الترفية في السعودية.

وأضاف أنه لا يريد الحديث عن هذه الأمور كي لا أُحزن الجماهير، متمنيا الشفاء العاجل لتركي آل الشيخ.

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وأكد أنه في طريقه للولايات المتحدة لبدء العلاج، موضحا أنه لا يوجد لديه رد على أنباء تخصيص مبلغ مالي له من وزارة الشباب والرياضة من الأهلي.