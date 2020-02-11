40 هدفا في 14 مباراة.. الأهلي يسعى لتحيطم رقمه القياسي بالدوري

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بثلاثة أهداف نظيفة في شباك طلائع الجيش، يواصل النادي الأهلي انتصاراته في الدوري، ويأتي خط هجومه الأقوى حيث أحرز 40 هدفًا خلال 14 مباراة.

ويعد المعدل التهديفي للنادي الأهلي واقع 2.85 هدف في اللقاء الواحد، ما يشير إلى قدرة الفريق على كسر الرقم القياسي في عدد الأهداف خلال موسم واحد بالدوري، والمسجل باسمه أيضًا.

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ويحمل الأهلي رقم قياسيا في عدد الأهداف المسجلة، خلال موسم واحد، بعد تسجيل 75 هدفًا في نسخة “2017 – 2018، بقيادة حسام البدري، ووصل المعدل التهديفي لـ2.20 هدف في اللقاء الواحد.

وبارتفاع المعدل التهديفي للنادي الأهلي، فإن الفريق يستطيع كسر الرقم القياسي مع السويسري رينيه فايلر، حيث أحرز الأهلي 5 أهداف في مباراتين، الأولى أمام أسوان، والثانية أمام طنطا وفاز الأهلي بخماسية نظيفة أيضا.

ويتصدر وليد سليمان قائمة هدافين الفريق الأحمر بـ6 أهداف، وفي المركز الثاني حسين الشحات بـ 5 أهداف، ويليه مجدي أفشة ورمضان صبحي وجونيور أجايي بـ 4 أهداف.

ونستعرض نتائج مباريات الأهلي بالدوري:

الأهلي 1-0 سموحة

الأهلي 4-0 الإنتاج الحربي

الأهلي 5-1 أسوان

الأهلي 4-0 الجونة

الأهلي 3-0 وادي دجلة

الأهلي 1-0 حرس الحدود

الأهلي 1-0 الإسماعيلي

الأهلي 4-0 الاتحاد السكندري

الأهلي 2-0 مصر المقاصة

الأهلي 3-1 نادي مصر

الأهلي 5-0 طنطا

الأهلي 2-0 المقاولون العرب

الأهلي 2-1 بيراميدز

الأهلي 3-0 طلائع الجيش