قبل السوبر الأفريقي.. رئيس الزمالك يوجه 3 رسائل للاعبين

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3 رسائل وجهها رئيس نادي الزمالك إلى لاعبي الفريق، قبل التوجه إلى الدوحة، من أجل خوض لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي، يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس الزمالك: “أنتم مسافرون لدولة مُعادية فلا تستجيبوا لأي استفزازات، وركزوا على اللعب فقط.. لم نتمكن من قبل بالفوز بهذه البطولة منذ فترة طويلة، وسيذكر التاريخ أنكم فوزتم بها.. ابذلوا قصارى جهددكم لإسعاد الجماهير”.

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وطالب رئيس الزمالك اللاعبين بنسيان لقاء السوبر المحلي أمام النادي، والتركيز فقط في السوبر الأفريقي أمام الترجي.

يشار إلى أن نادي الزمالك سيواجه الأهلي، في بطولة السوبر المصري، 20 فبراير الحالي، في أبوظبي.

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