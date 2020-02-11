سيد عبد الحفيظ يُهاجم اتحاد الكرة بقوة بعد قرار إيقافه لمباراة واحدة

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حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على مهاجمة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل قوي للغاية وخاصة لجنة الانضباط، بعد العقوبة القاسية التي تم فرضها عليه في الساعات الماضية بسبب أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” مساء يوم أمس الإثنين أنه لم يكن له أي دخل على الإطلاق بالأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز.

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وأشار أيضاً إلى أن العالم بأكمله شاهد تلك الأحداث وشاهد من كان يعترض على الحكم إبراهيم نور الدين بشكل غير لائق عقب نهاية اللقاء مباشرة، متعجباً في الوقت ذاته من إصدار أي عقوبة بحقه بناءً على الأهواء الشخصية وليس على اللوائح والقوانين.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن المسؤولين عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة لا يصلحون تماماً لمناصبهم، مؤكداً أنه لا يعلم صراحة ما هو السبب الحقيقي وراء إيقافه قبل المباراة القادمة أمام فريق المصري البورسعيدي.

وأضاف أيضاً أنه لم يكن يعلم أن احتفاله بالهدف الثاني للأهلي سوف يكون سبباً في فرض غرامة مالية عليه بقيمة 50 ألف جنيه، أو حتى حديثه بشكل ودي مع الحكم قد يتسبب في إيقافه، وخاصة وأن الحكم بنفسه لم يقم إلا بمنحه بطاقة صفراء وليست حمراء.

وفي ختام تصريحاته، أكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلي دائماً ما يُساند التحكيم المصري مهما كانت الظروف، حتى وإن تسبب ذلك التحكيم في بعض الأوقات في اتخاذ العديد من القرارات الخاطئة ضد الفريق الأهلاوي أو حتى في حالة عدم احتساب ركلات جزاء في الأوقات القاتلة من عمر المباريات.

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