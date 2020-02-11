لجنة الحكام تؤكد تطبيق تقنية “VAR” خلال مباراة كأس السوبر المصري

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أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور أن مباراة كأس السوبر المصري القادمة بين الأهلي والزمالك خلال شهر فبراير الحالي، سوف تشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأوضح الكابتن جمال الغندور خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أن لجنة الحكام قد استقرت على تطبيق هذه التقنية ولكن عبر الاستعانة بطاقم تحكيم إماراتي في الغرفة المخصصة لهذه التقنية، نظراً لعدم حصول الحكام المصريين بعد على الرخص اللازمة من أجل التعامل هذه التقنية.

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وأشار أيضاً إلى أن طاقم التحكيم الرئيسي لمباراة كأس السوبر المصري سوف يكون من قارة أوروبا، ولكنه لن يكون من دولتي فرنسا أو سويسرا بسبب جنسية المدير الفني لكلاً من القطبين سواء السويسري رينيه فايلر بالنسبة للنادي الأهلي أو حتى الفرنسي باتريس كارتيرون بالنسبة لنادي الزمالك.

وشدد جمال الغندور في حديثه على أن لجنة الحكام لا تزال في مفاوضات مكثفة في الوقت الراهن مع عدة أسماء بارزة من أجل إدارة مباراة كأس السوبر المصري، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية في وقت لاحق عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية حكام المباراة.

وعن أخطاء الحكام في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أضاف أن لجنة الحكام راضية تماماً عن مستوى التحكيم المصري بنسبة 75% حتى الآن، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك بعض الأخطاء لا يمكن أن يتم إنكارها ولكنها ليست بذلك العدد الكبير من الأخطاء مثلما يتم التداول في الوسط الرياضي.

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